Para no perderte ningún momentazo del programa, sólo tienes que acceder a Mitele PLUS y tendrás cinco señales en directo donde verás absolutamente todo lo que ocurre en los apartamentos. Pues bien, al llegar la noche, Napoli y Gabriela estaban contestando a los mensajes que les llegaba de la audiencia... ¡y hubo uno que provocó el caos!

"Pusiste en tus redes que te has operado de la tripa: ¿cuál va a ser tu siguiente retoque? ", esta era el mensaje que había realizado un seguidor de 'Los vecinos de la casa de al lado'. Una pregunta que no gustó nada a Gabriela y que provocó que estallara en el patio: " ¡Apesta a envidia desde aquí! ".

Tras esto, Gabriela se sincera ante la audiencia y reconoce con un toque irónico que seguirá haciendo lo que quiera: "Me operé la tripa, me operé el culo, me voy a operar las tetas otra vez, me cambiaré las células faciales y me cambiaré hasta el dni las veces que me dé la gana".