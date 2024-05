Mariona confiesa que se siente atacada por Marta Peñate: "Si viene aquí de visita es mucho más violento"

La tensión en 'Los vecinos de la casa de al lado' continúa siendo cada vez peor. Los días van pesando y cualquier comentario puede hacer saltar por los aires la convivencia en los distintos apartamentos. Esta vez ha sido un mensaje de fuera el que ha desatado unas confesiones que han ido en contra de una de las colaboradoras de las galas.

Mariona Ferré ha hablado sobre lo que le sucede con Marta Peñate. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y la colaboradora de televisión no se pueden ni ver desde que Peñate ha estado criticando su concurso, tanto cuando estaba participando en la isla como ahora en 'Los vecinos de la casa de al lado'.

A través de la televisión ha llegado un mensaje de un seguidor del programa en el chat. El comentario ha sido para Mariona: "¿Qué le pasa a Marta Peñate contigo, tienes alguna cuenta pendiente que no sepamos?" Cuando Mariona ha leído el mensaje ha comenzado a explicar su mala relación con Marta Peñate.

Mariona ha aclarado que le parece bien que en las galas se meta con ella, pero no le gustó que en la visita del otro día fuese directa en contra de ella: "El otro día vino de invitada y me sentó mal cuatro comentarios que dijo... Al final si viene aquí de invitada es como si estuviera yo en mi casa y viene alguien a atacarme. Ya no es como en la gala, que entiendo que sea su trabajo y tenga que criticar a quien quiera ella".

La concursante ha comentado que se ha sentido muy atacada y le ha parecido violenta la actitud con la que Marta Peñate entró en el reality: "Al final hay cosas que a mí me sientan mal y soy persona... Puede que algún día cuando venga aquí no me siente mal y otro día sí".

Alba Casillas y Álex Girona han escuchado todo lo que ha dicho Mariona y le han dado la razón. Mariona también ha confesado que se fue de donde estaba Marta para no terminar en una discusión: "Me fui porque yo en caliente no quiero discutir y prefiero hacer las cosas más calmadas, menos con Adri y con Julen que me sacan de quicio y no puedo enfriarme".