Gabriela se rompe al hablar de la infidelidad de Álex: "A mí me han engañado"

Gabriela se está convirtiendo en una de las grandes protagonistas de esta edición de 'Los vecinos de la casa de al lado'. La murciana está conviviendo con su expareja, no huye de cualquier enfrentamiento con Ana Nicolás y ahora hace saltar todas las alarmas con la llegada de Miguel.

Ana Nicolás llegó al apartamento con ganas de dejarle las cosas claras a Gabriela... lo que no se esperaba es que Gabi también iba a ir con todo. La ex de Álex fue directa con la participante y le preguntó a la cara por qué le llamó "guarrilla" durante un directo en redes. Ahí, Ana Nicolás confesó un secreto que nadie sabía: "Bueno, ya sabes que había cosas tipo lo que te he dicho de mi ex...".

A partir de ahí empezaron a discutir sobre si Gabriela había tenido algo con el ex de Ana Nicolás... y Gaby estallo: "A mí tu ex me la bufa, pero me la bufa en el aspecto de que jamás habría tenido algo con él, porque sino lo hubiese tenido ya. Yo no tonteo con él, directamente me lo empotro".

Gabriela sigue sin superar la infidelidad de Álex

Por San Isidro, dos ancianos han acudido a visitar a nuestros inquilinos para enseñarles bailar un chotis. Sin embargo, lo que todo podría aber sido sobnrisas y alegrías para Gabriela, ésta se vino abajo al ver la complicidad y el cariño que se tenían los instructores que llevaban más de 50 años casados.

Gabriela casi con lágrimas en los ojos, le pregunta: "¿Alguna vez habéis tenido algún desliz? ¿Habéis tenido alguna persona en medio en la relación?". La pareja le dice que "no" y además le cuenta que "eso no se pregunta". Sin embargo, la participante insiste: "Tengo curiosidad, es que a mí me han engañado...".