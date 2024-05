Marieta continúa estando muy presente en las vidas de Álex y Gabriela , especialmente en la de la murciana, quien en las últimas horas se acordaba de la ex de Álex dedicándole unas palabras que seguro no dejarán indiferente a la superviviente: " Tenías razón . Me jode más a mí decirlo que el gusto que te va a dar a ti escucharlo. Solamente te digo que lo hice porque lo sentía".

La madre de Marieta está harta de ver cómo, en palabras de Cristina Boscá, "su ex yerno y Gabriela atacan a su hija mientras lucha con uñas y dientes en Honduras". María explica que ha conectado en directo para defender a su hija porque ella no lo puede hacer: "Parece que no hay otra cosa que hablar de mi hija, me parece muy feo que después de tantos meses que no están juntos Álex tenga que seguir hablando de ella. Tienes que pasar página ya de una vez, Álex".