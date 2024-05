La tranquilidad en 'Los vecinos de la casa de al lado' ha estallado por los aires después de que Suso desvelara una infidelidad de Gabriella a Álex. Ahora, éste estalla contra su ex y no da crédito a todos los ataques que ha recibido durante este tiempo.

Durante la pasada gala, Suso fue lo más sincero posible con Gabriella , la llevó al centro del plató y le dijo mirándola a los ojos: "Dime la verdad, quiero que me digas qué hiciste hace tres semanas en Gran Canaria en un hotel" . Tras esto, el colaborador le empieza a detallar paso a paso qué ocurrió y termina: "¿Qué hiciste en la habitación?".

Al día siguiente de la gala, Álex todavía estaba dándole vueltas a la infidelidad de Gabriella. El inquilino no podía creérselo, estaba ta agobiado que tuvo que desahogarse con la profesora de bachata en el apartamento.

"Yo le fui infiel a ella tres veces, en las tres ocasiones me pillaron estando aquí, en el programa", empieza diciendo el concursante. Tras esto, Álex da más detalles a la profesora: "La primera vez me pillaron en plató, delante de toda España. La segunda fue ella, que trajo pruebas...".

"Después ella entró aquí... ¡y resulta que ella también me había sido infiel y se lo había callado!" , comenta Álex totalmente indignado. La profesora no puede esconder sus emociones y alucina con la historia de Gabriel, que termina preguntando al chico: "¿Y tú cómo estás ahora?" . Álex, dolido, confiesa: "Pues quiero matar a alguien, estoy...".

La profesora de bachata, que acababa de estar dando clase a Gabriella, cuenta cómo estaba la chica durante la mañana después de la gala: "Pues yo a ella no la he visto nada mal, ella estaba bailando... tan normal". Álex, moviendo la cabeza, no da crédito: "Si ya lo sé, ella estará perfectamente".