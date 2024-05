La confesión de Ana Nicolás a Julen sobre quién es el concursante más atractivo: "Tendría una noche de pasión con..."

La convivencia en el apartamento Sombra entre Julen y Ana Nicolás está siendo de lo más divertida. Desde que Ana entró como la nueva concursante de 'Los vecinos de la casa de al lado' , la participante no ha parado de regalar momentazos dentro del vecindario. Aunque al principio ha venido dispuesta a desenmascarar a Gabriella , la tensión ha disminuido y se está dejando llevar dentro del reality.

Tras leer el comentario, Julen ha mirado a Ana con una mirada confidente: "Venga, no mientas". Ana ha contestado a Julen sobre si tendría que elegirle a él: "¿Qué quieres que te diga a ti? Tendría una noche de pasión con Julen, pero no me quiere", ha explicado con una carcajada irónica.