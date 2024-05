Sigue el tonteo de Napoli y Gabriella: "Esta mañana pusiste los pies debajo de los míos"

Desde que Napoli llegó a 'Los vecinos de la casa de al lado' hemos sido testigos del buen rollo que hay entre el italiano y Gabriella . Él ha sido su confidente en sus problemas con Álex, con quien se ha podido desahogar sobre sus infidelidades, pero no solo eso. A veces, incluso, entre ellos hay algo que se podría catalogar de tonteo . Los hemos visto lanzarse pullas en la cama, a Napoli aprovechar una clase de italiano para llamarla "amore mio" ... Tienen una gran conexión y este jueves nos han dado una muestra más de lo cómodos que están. Duermen juntos muy a gusto, tanto que ella no ha dudado en colocar sus pies bajo los de él por la noche, como han revelado al despertarse.

Que Gabriella ha pasado una mala noche no es ningún misterio. Suso Álvarez reveló en la última gala que Gaby había sido infiel a Álex hace tres semanas en Gran Canaria con un chico y que se besó con él. En el momento lo negó, pero al final lo ha reconocido. Sin embargo, no ha sido el único problema que ha tenido Gabriella esta noche, y es que los inquilinos del apartamento Sol están pasando algo de frío .

"Esta mañana pusiste los pies debajo de los míos", le ha comentado Napoli cuando ella se ha despertado. No ha sido ningún acto reflejo. "Conscientemente, porque me estaba muriendo de frío", ha explicado Gabriella, un detalle que demuestra una vez más su confianza. Pero la conversación no se ha quedado ahí, porque Napoli ha aprovechado para bromear, imitándola y repitiendo lo mismo que ella ha dicho, pero como si estuviese tiritando.