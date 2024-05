Carmen Borrego, sin piedad con Napoli, Gabriella, Julen y Ana: "Vengo a deciros lo malo..."

Carmen Borrego se ha fijado después en la curiosa vestimenta de Julen y Ana: él la ha recibido en bata, mientras que ella iba disfrazada de cucaracha por decisión de sus compañeros. "No te han dicho que venía, porque te veo en bata...", le ha soltado a Julen nada más verlo. "Y tú ya te vale de lo que te han puesto", le ha dicho a Ana, quien ha aprovechado para preguntarle su opinión. "Me parece que algo estarás haciendo mal", ha respondido Carmen Borrego. Ana lo ha negado rápidamente: "No, no, ya te digo a ti que no, que me han reconocido que no soy la peor vecina".