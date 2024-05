" Yo he soñado cosas muy raras también hoy", le ha comentado Mariona a Álex este viernes mientras se preparaba el desayuno. ¡Y tan raras! Y eso que, como dice la concursante de 'Los vecinos de la casa de al lado', solo se acuerda de algunas partes, no de todo. Resulta que la inquilina del trastero ha tenido un sueño muy confuso a la par que hilarante y así se lo ha contado a Álex, que por otra parte parece estar de muy buen humor tras haberse reconciliado con Gabriella y besarse con ella en la fiesta. Para Mariona, sin embargo, la noche ha sido bastante movida.

Así ha empezado el sueño de Mariona: "No sé qué pasaba. Parecía una guerra o algo. Yo me subo a una torre todo random que se está desmoronando ". En esos momentos, la joven creía que iba a morir. "Ojalá estuviera un helicóptero ambulancia por aquí", pensó.

Dicho y hecho. Apareció entonces el helicóptero que tanto deseaba y que podría salvarla de aquello. Mariona trató de llamar su atención moviendo los brazos y logró hacerse ver, pero no la rescataron: "Me ponen una cuerda y bajo, en vez de subir". La situación se complicó aún más cuando llegó al suelo y se dio cuenta de que tenía otro problema. "Cuando bajo, resulta que tengo el tinte puesto y me lo tenía que aclarar, pero me dolían un montón las rodillas", ha explicado Mariona a un atónito Álex, que ha alucinado ante los giros inesperados del sueño. Los dos se han echado a reír antes de llegar al final de la historia.