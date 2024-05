La tensión entre Napoli y Ana en la elección de la cucaracha semanal: "Me tengo que vengar de alguna manera"

En primer lugar, Julen y Ana han sido los primeros en votar por quién merece ser la cucaracha y debe ponerse el traje correspondiente. Ambos han elegido a Napoli para ser la cucaracha semanal y han dado sus motivos: "Napoli, porque es un mueble. Lo siento, es 'me duele la mano, me duele el pie, me duele la barriga'...", ha comentado Ana imitándole.