Naomi lanza un mensaje desde un restaurante italiano: "Está todo buenísimo, no como el italiano que tenéis por allí en la casa, que es bastante soso y no ha revolucionado ni las vueltas de la lavadora. Espabila, chiquillo, que a este paso no te desbloqueo ", es parte de su demoledor mensaje.

Tras escuchar sus palabras, Napoli (que está teniendo complicidad con Marina en la casa) no ha tardado en reaccionar: "Me gustaría hablar con ella, que viniera aquí un día porque no sé por qué me odia así, después de todo lo que hemos pasado. Me tiene bloqueado en Instagram y no sé por qué".