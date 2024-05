¡Besos y lametazos! Gabriella se derrite comiendo fresas con nata junto a Álex

Lo de Gabriella y Álex es puro fuego . La pareja (o ex pareja, no está del todo claro) ha decidido dejarse llevar y, tras algunas disputas y noticias sobre nuevas infidelidades , finalmente han apostado por la pasión y están dándolo todo en 'La casa de los vecinos de al lado' .

Ana Nicolás no entiende absolutamente nada sobre la actitud de Gabriella y Álex, ya que asegura no comprender el motivo por el que actúan así: "A no ser que tengan el papel de su vida y lo estén haciendo de puta madre para quedarse aquí". Julen también se ha quedado muy sorprendido con el acercamiento entre la ex pareja: "Es que no es normal ¡no me jodas!".