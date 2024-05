Álex confiesa lo que ha dejado de hacer después de 'ponerse los dientes': "Ahora no puedo"

Como ganadores del reto de la trattoria vecinal, los chicos han sido obsequiados con una manicura para cada uno de ellos. Álex ha sido el primero en disfrutar de estos cuidados para sus manos. "Me comía las uñas, ahora me las arranco", confesaba Álex mientras le hacían las uñas y daba más detalles sobre esto: "Antes me las mordía, me puse los dientes y ahora no puedo, pero me las arranco".