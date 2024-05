La relación de Álex y Gabriella va viento en popa. Después de momentos cargados de tensión y reproches en 'Los vecinos de la casa de al lado', las aguas han vuelto a su cauce y la pareja disfruta ahora de la tranquilidad y la felicidad de estar juntos. Estos últimos días los hemos visto dar rienda suelta a la pasión y acabar haciendo edredoning , también mostrarse muy cariñosos mientras veían la gala de 'Supervivientes'... Ahora han subido las temperaturas en la cocina del apartamento Sol, y es que Gabriella ha podido hacer uso de su privilegio como presidenta de la Comunidad y ha decidido que Álex se convierta en su cocinero particular. ¿Quién si no iba a ser su elegido?

A Gabriella por fin le ha llegado el momento de emplear su privilegio como presidenta y no lo ha dudado ni un momento. "Álex, como presidenta de la Comunidad tengo que decirte que hoy tienes que bajar a hacerme la comida, porque como tú no me conoce nadie", le ha dicho risueña mientras miraba a cámara, encantada de tener a Álex como chef. La concursante ha aprovechado para ponerse seductora y lanzarle una picante sugerencia al inquilino del Trastero. "Y si puede ser, te puedes poner un mandil sin nada", le ha propuesto.