Julen y Mariona, el acercamiento que nadie esperaba: "Me pones los pelos de punta"

Mariona se despertó y no se esperaba que Julen la sorprendiera con un regalo: ¡lavarle el pelo! El concursante preparó el jardín, la sentó en una silla y, como si estuviésemos en una peluquería, atendió a su compañera con el mejor de sus servicios. Además, el inquilino lo hizo delante de Ana Nicolás, para que le aconsejara sobre cómo debía lavar y masajear el pelo.

Julen pidió que pusieran música ambiente, como en los grandes centros de belleza, cogió dos toallas a juego, cubrió la cara de Mariona y, para darle una sensación de mayor placer, tapó sus ojos con dos rodajas de pepino: "Esto relaja ". Aunque la concursante no veía del todo esta sesión de belleza mañanera, se dejó llevar y quedó encantada con el trato de su compañero.

El concursante estaba poseído por el espíruto de Rupert, ejerciendo de peluquero, lavando el pelo a Mariona con tantísimo cuidado que sorprendió a ella misma. Tocaba con muchísima delicadeza su cabello, masajeaba su cabeza, echaba agua con cuidado y la hizo relajarse como no lo había estado en mucho tiempo. Mariona, que no daba crédito, le confiesa: "Me estás poniendo los pelos de punta...".