Marta Peñate enseña a Álex las pruebas de una presunta nueva infidelidad de Gabriella

Gabriella decía que no recordaba nada y lo negaba rotundamente. Entonces Marta Peñate saltaba indignada: "¡Tienes una cara que te la pisas!" , le increpó. Suso Álvarez había estado advirtiendo durante la gala que había pruebas que la iban a dejar en mal lugar y aún con todo Gabriella había defendido su inocencia.

La colaboradora terminó por hartarse y se levantó hacia Álex, con móvil en mano, a enseñarle la foto de su pareja con un chico rubio y rapado. El participante no tardó en pedirle explicaciones a Gabriella y la tensión estallaba. No te pierdas este y otros momentazos en la exclusiva gala de mitele PLUS.