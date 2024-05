Mayka Rivera es la nueva concursante y tiene claro con quién puede chocar más: "Tiene mucho carácter"

Mayka Rivera es la nueva concursante de 'Los vecinos de la casa de al lado', el exclusivo reality que puedes seguir durante 24 horas en mitele PLUS . A la murciana la conocimos en 'La isla de las tentaciones 2' poniendo a prueba su relación de entonces, pero también la hemos podido ver en 'GH DÚO'. Mayka entra dispuesta a disfrutarlo al 100%, aunque está un poco reticente con una de sus vecinas.

"Estoy muy contenta y con muchas ganas de pasármelo bien. La verdad es que no conozco a nadie. Voy a conocerlos. No sé qué está pasando, pero tengo muchas ganas de conocerlos", decía. Pero lo cierto es que a una de sus compañeras ya la conoce: Ana Nicolás, con quien cree que puede llegar a chocar mucho "porque tiene mucho carácter".

Mayka asegura que entra "muy enamorada" y con pareja estable. En la gala de 'Los vecinos de la casa de al lado', los colaboradores no pudieron evitar preguntarle si volvería a caer en la tentación pero ella afirma que no: "No tengo ninguna expectativa con ninguno", declaraba.