Ana se desahoga con Álex mientras critica la falsedad de Mayka: "Puñalada por la espalda, luego"

A pesar de que Julen le ha insistido en la primera noche sobre lo que pensaba de Ana, Mayka ha dado un motivo de su enemistad poco convincente . La murciana ha explicado que desde el primer momento que vio a Ana supo que no le iba a caer bien y desde entonces no ha tenido relación con ella.

Sin embargo, por la mañana Ana ha estado hablando con Álex en el Trastero sobre sus conflictos con Mayka. En primer lugar, Ana ha señalado que según Mayka, es desleal: "Que soy desleal, la que no, puñalada por la espalda, luego". Además, ha criticado el saludo de Mayka cuando ha entrado al vecindario: "Yo llevo muy mal eso de 'hola, cariño, me he comido a tu ex, o al ex de la ex".