"Después del drama que montó fue decepcionante": Naomi, Suso y Marta Peñate se mojan tras la infidelidad de Gabriella

Gabriella lleva en el punto de mira varios días en 'Los vecinos de la casa de al lado'. La que fuera pareja de Álex Girona podría haberle sido desleal en más de una ocasión al ex de Marieta tras abandonar LIDLT e incluso habría podido tratar de desprestigiar su imagen pública.

"Nos volcamos mucho con ella cuando Álex conto su infidelidad y luego resultó que ella estaba haciendo lo mismo. Fue un poco decepcionante", explicaba Naomi. "No me lo esperaba después del follón que montó ella sabiendo que había sido infiel", confesaba Marta Peñate. "Creo que prometió por su familia que ella jamás había sido infiel y yo me la creí", agregaba Suso.