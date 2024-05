Sin embargo, una cosa es decirlo y otra hacerlo. No ha habido ni rastro de las risas ni de las insinuaciones cuando se ha anunciado formalmente la tarea. "Gaby, le tienes que lavar la ropa interior durante una semana", ha revelado la organización. Gabriella no daba crédito a lo que oía: "¡¿Perdona?! ¡¿Una semana?!" . Todos han alucinado con la duración del privilegio de Álex. Mientras Álex, Julen y Ana se han dedicado a tomarse a broma el asunto , a Gabriella se le ha caído el mundo encima.

"Está guay, yo no mancho mucho", ha sido lo primero que ha dicho Álex al escuchar su grito de consternación. Julen le ha animado a ensuciar sus calzoncillos un poco más y el ganador del reto le ha seguido el juego para picar un poco a Gaby. Ella, mientras tanto, no podía sacarse de la cabeza que lavar su ropa interior no va a ser cuestión de un único día: "¿Una semana? Que le quiero mucho, pero a mano...". Podremos verlo todo en Mitele Plus, con cinco señales en directo las 24 horas.