Alba Casillas reaparece y arremete contra todos sus compañeros del vecindario: "Eres una escoria, te vendes gratis"

Alba Casillas se ha dirigido a sus seguidores y ha explicado que tenía muchas ganas de expresarse : "Me habéis preguntado mucho por mi experiencia en 'Los vecinos de la casa de al lado' y ya por fin puedo hablar libremente". En primer lugar, ha comenzado a decir que todo el que salga en la tele puede ser criticado por la audiencia, por lo que si a Gabriella le sienta mal que la critiquen no debería entrar a un concurso : "Si eres un poco fresca, pues opinan que eres fresca".

A Alba Casillas le ha sentado mal la actitud de Julen: "Este personaje tiene que meter m... mía de afuera para hacerse amigo de alguien porque la casa no le aguanta... Que venga este personaje a decir cosas, como que parece que yo allí dentro no se lo he dicho, mira otra cosa no, pero yo chaquetera no soy, que allí hay mucho chaquetero".