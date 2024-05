Álvaro Boix reacciona ante el comentario de Ana Nicolás: "Vas a hacer una 'carpeta"

Álvaro Boix y Lucía Sánchez han pasado su primera noche durmiendo juntos en la misma cama. El tonteo entre los dos participantes no cesa y Ana Nicolás no se cortó en apuntar a una 'carpeta' delante de Álvaro, que reaccionaba de manera sorprendente a la acusación.

Ana estaba afeitando a Álex cuando decía: "Ay, Álvaro, que vas a hacer una 'carpeta" , le soltaba. Pero su compañero se quedaba descuadrado porque no entendía a qué se refería. A pesar de haber participado en varios realities, Álvaro decía no saber lo que implicaba una 'carpeta' y cuando Ana se lo explicó, reaccionó diciendo que le conocían muy poco.

Lo cierto es que la historia entre Lucía y Álex viene de largo . Los dos coincidieron en el programa 'Baila conmigo' de Cuatro, en 2022, y Álvaro se aventuró a decir que él no hubiera puesto freno con ella. Ahora que viven juntos, ¿se dejarán llevar del todo?

No te pierdas en mitele PLUS todo lo que ocurre con Lucía Sánchez y con Álvaro Boix así como con el resto de vecinos.

Para ver en directo la convivencia de 'Los vecinos de la casa de al lado' hay cinco señales exclusivas en Mitele PLUS del vecindario. Por otro lado, hay un canal gratuito para los que no están abonados a Mitele Plus: la señal Patio de vecinos en Mitele y en YouTube. ¡No te pierdas las aventuras de los vecinos!