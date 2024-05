Los colaboradores opinan sobre el pique entre Mayka y Ana: "Es un problema de egos"

La relación entre Mayka Rivera y Ana Nicolás no ha mejorado nada estos últimos días. La tensión volvió a estallar de nuevo entre las dos concursantes de 'Los vecinos de la casa de al lado' después de varios encontronazos en los apartamentos. Ana Nicolás no se fía de Mayka y lo expresa abiertamente en cada gala, algo que Mayka no entiende.