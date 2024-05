Mayka Rivera y Julen Muñoz se enfadan por la comida en 'Los vecinos de la casa de al lado': "No te voy a dar la razón"

No es el primer enfado que Mayka Rivera y Julen Muñoz tienen en 'Los vecinos de la casa de al lado' y es que ella se picó cuando él le dijo que tenía que integrarse más en la convivencia. Esta vez, la comida se ha convertido en motivo de discordia y disputa entre los concursantes, que se ha enfrentado por la fresas, los kiwis y, sobre todo, el pollo.

"Si hay una bandeja de fresas ¿Por qué te la comes tú y o dejas para los demás?", preguntaba Mayka a Julen. La concursante parecía evidentemente molesta pero él negaba la acusación: "¿Que yo me la he comido entera? Eso es mentira".