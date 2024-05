El dardo de Miriam Saavedra a Julen de la Guerra sobre Violeta Mangriñán en su encuentro en 'Los vecinos de la casa de al lado'

Miriam Saavedra no se callaba nada en su entrada, tanto es así que cuando se dirigía a Julen de la Guerra, que se convertía en nuevo concursante de 'Los vecinos de la casa de al lado' en la pasada gala, le recordaba a su expareja: "¿Y Violeta? ¿Ya no estás con ella no? Algo a lo que este respondía: "Ya no, pero igual estoy contigo en un futuro, quién sabe". Y es que no parecía hacerle mucha gracia esta pregunta sobre Violeta Mangriñán, con la que compartiese una relación en el pasado.