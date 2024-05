La misión secreta de Lucía que puede desenmascarar a Julen y a Mariona: "Tienes que conseguir que Julen te confiese..."

La organización del programa le ha entregado un sobre a Lucía con una pregunta crucial para el desarrollo de la convivencia. La nueva concursante ha abierto el sobre y ha leído el contenido que había dentro: "Reto del día... Tu misión de hoy es la siguiente. Tienes que conseguir que Julen te confiese el motivo real por el que besó a Mariona, pero no llegó a nada más".

Cuando Lucía ha leído la carta del programa se ha quedado un rato pensativa en cómo podía sonsacar a Julen esta información sobre Mariona . Tras esto, a Lucía se le ha ocurrido rápidamente cómo puede hacer que Julen le diga esta información y ha manifestad que lo puede hacer sin problema: "¡Fácil!" Con la misma, ha roto el sobre para que no pueda saber nadie su misión secreta.

