El cara a cara entre Álex y la madre de Marieta: "Te veo un brillo especial en los ojos cuando mi hija habla de ti"

Ante la pregunta de si Marieta había sido infiel a Álex, su madre afirmaba que sí lo había sido, pero solo una vez en 'La isla de las tentaciones': "Le fue infiel, todos los vimos". "En la isla y antes, tres veces antes de la isla, me han pasado conversaciones y fotos", aseguraba Álex y su madre negaba esto: "Yo creo que no es cierto. Ella no me ha dicho eso, siempre me ha dicho que cuando estaba con él estaba con él, tenía sentimientos verdaderos por él, ha sido por la única persona que los ha tenido". Pero Álex daba más detalles: "Hay un chico que sabes quién es, del que no se puede hablar, yo lo he visto todo".