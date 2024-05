Julen de la Guerra, aterrado al escuchar a Gabriella hablar de una presencia en el jardín: "Se me ha puesto la piel de gallina"

¿Hay fantasmas en 'Los vecinos de la casa de al lado'? Gabriella ha notado una presencia y ha cundido el pánico en su apartamento. Aunque ella lo ha contado muy tranquila, casi como si le hiciese gracia la situación, a Julen de la Guerra no le ha sentado tan bien, y menos siendo ya de noche. "Un ruido. He entreabierto los ojos un poco y he visto así cómo pasa una persona...", ha empezado a explicar Gabi. "No me metas miedo, tía", ha advertido su compañero de piso, que no estaba para bromas.