Lucía y Álvaro Boix se besan en plató y ella desvela lo que siente: "Me engancha mucho su forma de ser"

Álvaro Boix y Lucía Sánchez se besan en plató y los compañeros descubren que ella era la concursante infiltrada

Lucía confesaba lo que le despierta Álvaro y qué es lo que "le engancha mucho de él"

Durante la gala de 'Los vecinos de la casa de al lado', en mitele PLUS se mostraban las imágenes del gran acercamiento de Álvaro Boix y Lucía Sánchez, desde su tonteo hasta el momento en el que compartían cama. Ambos se pronunciaban sobre esto y terminaban besándose apasionadamente en directo en plató.

Lucía confesaba que es una persona muy vergonzosa y que le costaba este tipo de acercamientos ante las cámaras. Aunque confesaba que es un chico que, de primeras, no se fijaría en él, dejaba claro lo que siente: "Es verdad que la forma de ser o el tira y afloja me engancha mucho. Lo he hecho porque me ha apetecido y me ha gustado, no he hecho ningún papel".

Aunque no entendía por qué solo le había dado besos en la boca delante de sus compañeros y a modo de broma: "Me he dado cuenta de que le encanta en público, pero en privado no. Cuando ha estado solo conmigo no me ha dado ni uno, solo cuando estaban los compañeros aplaudiendo". Pero ante las peticiones de los colaboradores, el público y las ganas que tenían entre ellos terminaban besándose en el plató delante de todos.

Lucía, sobre Álvaro Boix: "Lo que hago es porque tengo ganas y punto"

"Le conozco, he estado con él en otros realities, le he seguido, sé cómo es, sé perfectamente lo que piensa la gente de él, a mí como todo en la vida me la ha resbalado, yo lo hago porque tengo ganas y punto", entonaba ella y que aplaudía el propio Álvaro.

Además, Lucía hacía referencia al momento en el que durmieron juntos y que con un comentario él le había cortado el rollo, aunque confesaba que había estado muy a gusto con él mientras le hacía la cucharita.

Tras esto, los compañeros se enteraban de que Lucía Sánchez era la concursante infiltrada, algo con lo que todos alucinaban, menos Álvaro Boix que ya se había dado cuenta de esto y ella se lo había confirmado antes sus preguntas en la convivencia.

