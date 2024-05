" Prefiero que me digan mueble a verme otra vez en una situación así, que es la que tú provocas. Tú provocas las situaciones y luego eres un santito y eres el mejor", le ha reprochado ella. Él ha protestado y Mayka le ha atacado refiriéndose a sus monólogos ante la cámara: "Háblale a la cámara, que es lo que único que sabes hacer". Ha intentado cortar las réplicas de Julen diciendo que la dejara en paz, pero el concursante no estaba dispuesto a callarse. "Perdona, es verdad, que si no te interesa hay que dejar de hablar ", ha contraatacado.

La discusión ha continuado subiendo de tono y Mayka ha acusado a Julen y a sus compañeros de aislarla: "Desde el minuto uno que yo he entrado en esta casa, a mí se me ha hecho el vacío". "Eso es mentira", ha negado Julen, recalcando que todo el mundo sabe quién es él. Mayka ha recordado entonces que ya le dijo una vez que no se integraba: "Me estabas machacando aquí un día, diciendo 'es que no te integras, eres súper tiquismiquis'". "Machacando no, te dije la verdad", ha matizado Julen. "Llévate el maletín, a mí me la pela", ha asegurado Mayka. "No veo que te la pele", le ha respondido él.