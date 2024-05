Mayka estalla ante los reproches de Miriam Saavedra de su supuesto 'lio' con Carlos Lozano: "Es un tema que me hace daño"

Miriam Saavedra se reecontraba con Mayka Rivera y le recordaba a Carlos Lozano: "La última vez que supe de ti fue por Instagram, con los 'selfies' que le mandabas a mi ex"

La concursante de 'Los vecinos de la casa de al lado' asegura que no pasó nada con Carlos Lozano

Miriam Saavedra entraba de visita a 'Los vecinos de la casa de al lado', de lo que puedes ver todo en mitele PLUS, y aprovechaba para lanzar más de un zasca, uno era para Julen de la Guerra, al que preguntaba por Violeta Mangriñán y otra era Mayka Rivera, a la que sacaba a relucir los rumores que hubo sobre un 'affaire' con Carlos Lozano.

"La última vez que supe de ti fue por Instagram, con los 'selfies' que le mandabas a mi ex", le decía Miriam Saavedra a Mayka en su reencuentro, esta aseguraba que "fue un rumor", pero la que llegaba de visita apuntaba que "ella los había visto" y añadía: "Te gustaban las fotos de mi ex". Aunque Mayka lo negaba y explicaba lo que pasaba a sus compañeros: "Me han relacionado con Carlos Lozano por ella, yo no tengo la culpa de que sus exnovios se fijen en mí".

Tras ver las imágenes de lo ocurrido en la casa, Mayka reaccionaba ante esto en plató durante la gala de 'Los vecinos de la casa de al lado': "Ella ha dicho que fue antes de la isla cuando yo estaba con Pablo". "Que lo está reconociendo, que fue después", apuntaba Marta Peñate, aunque ella lo negaba. Y Miguel Frigenti aseguraba que esto le llegó en su momento: "No me llegó solo por parte de Miriam Saavedra, me llegó hace un montón de tiempo".

"Estoy tranquila con este tema, pero yo estoy cansada de este San Benito que tengo con los chicos. Estoy cansada ya, es un tema que me hace daño porque estoy harta de que se me acuse sin pruebas y sin nada", estallaba Mayka al hablar de este tema y, es que, dejaba claro que esto le hace daño "porque son mentiras" y "no hay ninguna prueba todavía".

Tony Spina quería decirle algo en la gala sobre esto a Mayka: "Lo que dice Miriam es que lo vuestro fue durante la pandemia y que ella se estaba reconciliando con Carlos. Que ella vio los mensajes y que había un montón de fotos". "Carlos Lozano lo desmintió y yo lo desmentí", decía Mayka, aunque Alejandra Rubio explicaba que "no lo desmintió como tal".

