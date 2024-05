Lucía Sánchez, Mayka Rivera y Julen critican abiertamente el papel de Carmen Borrego y sus opiniones sobre 'Los vecinos de la casa de al lado'. Los concursantes no se muerden la lengua y no dan crédito con sus opiniones, creen que no está bien informada y tienen claro que no han visto el programa.

Los tres participantes se encuentran en la cocina dialogando sobre la gala anterior y se centran en las palabras de una persona: Carmen Borrego. Lucía no da crédito con la colaboradora y confiesa: "Es que todos han visto el programa menos esta mujer...". Julen, que recibió la 'regañina' de Borrego en el jardín de los apartamentos, sentencia: "Pues tenía mucha carretera, ha sido directora... ¿o qué dijo?". Lucía, que le sale del alma, responde: "¿Directora? ¿Directora de qué?".

"Ha hecho un sólo reality", se suma Mayka al debate. Después, la concursante continúa diciendo: "Ha estado trabajando en un programa, pero sólo unos meses...". Julen no tenía ni idea de que Carmen Borrego había sido colaboradora de televisión y Lucía le aclara: "Estaba en 'Sálvame".

Tras esta crítica, Lucía Sánchez no puede morderse la lengua y comenta: "Mira, es que vi claramente que Carmen Borrego no ha visto nada de este programa, pero nada. Que se ha informado donde tenía que informarse...". La concursante continúa calentándose más y declara: "¡Esto no lo estaba viendo ella ni muerta! ¡No sabía nada de nosotros!".