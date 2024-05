Mayka recibe la visita de Yaiza Tejera y esta quiere saldar sus cuentas pendientes: "Vamos a sentarnos..."

Un comentario de Yaiza hace que la tranquilidad salte por los aires: Mayka termina estallando y confesando sus pruebas

'Los vecinos de la casa de al lado' vivió un reencuentro donde saltaron chispas. Mayka Rivera abrió la puerta de su apartamento... ¡y sorpresa! Apareció Yaiza Tejera, con la que tenía muchísimas cuentas pendientes y con la que empezó a discutir nada más verse.

Yaiza no podía esconder su alegría y decía mientras entraba en la casa: "No me esperabas, ¿no? Vamos a sentarnos, te viene todo a ti, todo. Nos traen a hablar". Mayka, que todavía no daba crédito, confiesa: "Es verdad, es que todo me viene a mí...".

La invitada empieza hablando sobre el motivo de su enfrentamiento: "Sinceramente, a mí me dolió, el hecho de que éramos amigas, que salieras en mtmad, no lo podia creer... es que no me creí nada, pero no fue verdad claramente y yo lo expliqué en un directo".

Mayka no para de decir que esta situación frente a Yaiza era surrealista y arranca: "No fue verdad, por eso tú lo explicaste, yo lo expliqué, puse las capturas de pantalla en el canal de difusión...". Al decir esto, Yaiza Tejera añade: "Se vio que la que decía la verdad era yo". Un comentario que hizo saltar toda la tranquilidad que había por los aires.

Mayka estalla contra Yaiza: "Tienes mucha jeta, qué cara tienes"

La concursante, al escuchar el último comentario, no puede creer que le diga eso a la cara: "Pues ya está, tienes la razón, hija. Qué quieres, ¿quieres un pin? No sé qué quieres que te diga, te hago un aplauso, la ola...". Tras esto, Mayka añade: "Según tú, la verdad... es tú verdad. Si vas a estar inventando, pues...".