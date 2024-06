El comentario de Carmen Alcayde a Julen de la Guerra antes de elegir al ganador del mejor arroz: "Que me tire la caña alguien como tú está guay"

"Yo he probado miles de arroces, de Valencia y de todos lados. Es mi plato favorito", informaba Carmen Alcayde. Julen de la Guerra bromeaba: "No te quiero influenciar para nada, pero esta es la mía". Carmen se reía: "Esto no se dice, por favor...". Y es que se trataba del primer arroz de Julen, por lo que sus nervios se notaban. Aún así, le informaba a Carmen que había un ingrediente especial: "Amor". Posteriormente, pasaba a probar el otro arroz.