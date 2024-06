“Admiro a la gente que le gusta experimentar, pero yo en ese sentido soy muy clásica, no me atrevo con objetos ni nada”, añadía. Era entonces cuando Julen Muñoz le preguntaba si alguna vez había utilizado el Satisfyer.

“Yo nunca me he masturbado en mi vida, lo dije hace tiempo y la gente se sorprendió. No sé hacerlo. Yo sola nunca he sentido eso”, decía, provocando una reacción instantánea de Julen de la Guerra.