La reacción de Maite Galdeano al tremendo susto de Miriam: “Esta está loca perdida”

Tras el tremendo susto a Julen de la Guerra en el trastero, ha vuelto a hacerle lo mismo al extronista y, también, a Maite Galdeano . Julen saltaba de la cama y, como él mismo comentaba en directo durante la gala, “ no me he abierto la cabeza con el armario de milagro ”.

“Yo que no tengo miedo a nada ni a nadie, porque yo sí que soy la elegida de dios, le he dicho: ‘Vamos a ver Miriam, por ahí no, esto no te lo soporto, última vez porque si no a mí me da un infarto y os perdéis a la Maite Galdeano”.