La tensión crece entre Mayka y Julen Muñoz: nueva discusión por la limpieza

La limpieza es un tema importante a la hora de convivir y en los 'pisitos' de 'Los vecinos de la casa de al lado' no pasa desapercibida. Además, cada uno viene de su padre y de su madre y eso se nota, puesto que muchas discusiones y enfrentamientos vienen dados porque uno hace las cosas de una manera y otro de otra, y así. Pues bien, el último choque ha sido protagonizado por Julen Muñoz y Mayka y ha ocurrido por el agua con el que iba a proceder a fregar Julen, quien para Mayka estaba totalmente negra.

"Te lo juro por Dios que lo acabo de cambiar", aseguraba el exconcursante de 'La isla de las tentaciones'. "¡Pero si esto está...", decía Mayka, desesperada. Julen añadía que además lo había cambiado con agua caliente. "Primero tienes que llenar el cubo, enjuagar el poso del anterior, lo tiras al baño y vuelves a rellenarlo", informaba Mayka. Una Mayka que no es la primera vez que discute por temas de convivencia con Julen.

Además, la exconcursante de 'GH DÚO 2' se dirigía a la cámara y enseñaba el cubo: "Por favor, mirad este agua. Esto está sucio, negro". En ese momento, Maite Galdeano intervenía en la tensa conversación que estaban teniendo ambos para opinar que "el aspecto no está tan mal. No está tan sucia". Julen Muñoz se reía a carcajada limpia y se frotaba las manos y Mayka le preguntaba a la madre de Sofía Suescun si quería saber lo que era agua blanca o no, que se lo iba a demostrar.