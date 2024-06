Pilar Llori, Julen de la Guerra y Julen Muñoz están más unidos que nunca dentro de 'Los vecinos de la casa de al lado'. La entrada de la nueva concursante ha revolucionado la vida de los chicos y estos no dudan en acompañarla en el jardín hasta altas horas de la madrugada... ¡y encima confesarle todos sus secretos!

Desde que ha entrado Pilar Llori, algo ha cambiado. Los dos Julen han conectado con la chica, la siguen a todas partes y le cuentan todos sus secretos sin dudar. Todo empezó durante la madrugada, Pilar tenía que quedarse encerrada en la 'prisión' del jardín y sus compañeros, para no dejarla sola, decidieron coger unas sillas, unas mantas y ponerse a su lado para darle conversación.

Pilar Llori pregunta cosas típicas como cuál era su helado o color favorito, si querían más a su padre o a su madre, alguna experiencia con sus ex... y una pregunta bomba: cómo fue su primera experiencia sexual . Al decir esto, los dos Julen se empezaron a partir de risa y cada uno confesó la edad a la que perdieron la virginidad.

El primero en confesar su experiencia fue Julen de la Guerra : "Mi padre estaba en la habitación de al lado, él estaba durmiendo porque nosotros veníamos del instituto y él había trabajado por la noche". Tras esto, habla sobre la chica: " Ella no era virgen y yo sí ".

"Recuerdo estar con el corazón a mil, me latía muy fuerte, estaba cagado, lo pasé mal...", dice Julen sobre los nervios que vivió en su primera vez. Pilar Llori, que no puede parar de mirarle a los ojos, confiesa: "Qué mono". Tras esto, Llori le pregunta si estaba enamorado de aquella chica y Julen contesta: "Sí estaba enamorado, éramos novios, estuvimos como un año... y luego me engañó".