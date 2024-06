Pilar Llori y Julen Muñoz, después de que Lucía Sánchez estallara contra Álvaro: "Él me ha contado cosas que no me había dicho nunca..."

Los dos concursantes estaban en el apartamento mientras se escuchaban desde el jardín los gritos de Lucía. Pilar Llori, con el gesto serio, no puede evitar comentarlo con Julen: "Me parece mal, el cabreo lo tiene con él y viene aquí a pagarlo con todo el mundo, que le grite a él, genial... ¡pero que me grite a mí, que no la conozco!". Julen, que estaba esperando su masaje, dice sobre Lucía: "Yo pienso que está saturada...".