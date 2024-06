Julen, derrumbado tras las críticas recibidas por sus acercamientos con Pilar teniendo novia: "Estoy siendo real"

El zasca de Miriam Saavedra a Julen Muñoz: "Estás haciendo mucho daño afuera"

Julen Muñoz: "Es normal y coherente que teniendo una persona fuera os pueda molestar este tipo de cosas"

¡No te pierdas nada de lo que pasa en 'Los vecinos de la casa de al lado' a través de las 5 señales!

Julen Muñoz ha tenido una de las galas más complicadas de 'Los vecinos de la casa de al lado' desde que comenzó su aventura en el reality exclusivo de mitele PLUS con Cristina Boscá. Y es que desde que entró Pilar Llori a los 'pisitos', la relación que ha dicho que tiene fuera se tambalea en más de alguna ocasión. Sus acercamientos con Pilar son cada vez mayores y ambos sienten mucha afinidad el uno por el otro.

Pero las críticas le llueven, tanto en los 'pisitos' (por parte de Mayka) como en la gala que ha tenido lugar este lunes. Y eso le ha acabado afectando. No obstante, según Julen Muñoz, todavía no ha traspasado ninguna línea y ha dejado claro en mas de una ocasión que si tiene que dejar a alguien no le temblará el pulso, que cuando salga tomará medidas en base a lo que siente o crea oportuno.

Era el propio Suso el que aseguraba, en pleno directo, que estaba "afectado". Un comentario de Miriam Saavedra hacía desesperar a este: "O declaras tu amor realmente y dices lo que te pone Pilar o te cargas tu concurso", apuntaba Miriam, yendo directamente a por él. "Estás haciendo mucho daño afuera", añadía. "Desde el primer momento he sido yo. He discutido con quien tenía que discutir", subrayaba Julen Muñoz.

"Estoy siendo real en todo momento"

Aún así, Julen ve algo normal lo que le está pasando y el aluvión de críticas que ha recibido (y está recibiendo): "Es normal y coherente que teniendo una persona fuera os pueda molestar este tipo de cosas. Totalmente. Pero no ha pasado nada de otro mundo. Estoy siendo real y estoy siendo yo en todo momento. No paro de escuchar que si manipulador... siempre le he sido a todo el mundo claro".