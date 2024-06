Álex Girona se rinde ante Marieta y alucina con su eliminación en la final de 'Supervivientes': "Se lo ha currado, sinceramente pensaba que ganaba"

Las cinco señales de mitele PLUS: ¡no te pierdas nada del reality!

Álex Girona alucina al ver que Marieta pierde el duelo contra Pedro García Aguado en 'SV': "No me lo esperaba, creía que ganaba"

Álex Girona aplaude el concurso de Marieta: "Lo ha hecho muy bien, se lo ha currado y me alegro por ella"

Los concursantes de 'Los vecinos de la casa de al lado' no quitaron ojo de la final de 'Supervivientes'. Una última gala cargada de emociones, pruebas, votaciones y, sobre todo, donde se decidía al ganador. Si había alguien pendiente, ése era Álex Girona... ¡que no se podía creer que Marieta perdiera el último duelo ante Pedro García Aguado!

La cámara no quitaba ojo a Álex, al que grababa continuamente para poder captar su reacción a la votación de Marieta en la final. Al principio, el concursante se lo tomaba a risa, creía que su expareja iba a ganar el duelo... pero cuando escuchó a Jorge Javier decir que el salvado por la audiencia era Pedro García Aguado, ¡no se lo podía creer! Inmediatamente se llevó las manos a la cabeza, su cara lo decía todo y el concursante no podía creer que Marieta no llegara a la finalísima del reality.

Álex se rinde ante Marieta y aplaude su concurso: "Pensaba que ganaba, se lo ha currado"

Álex Girona, con los brazos en alto y todavía alucinando, grita: "No me lo esperaba, no me lo esperaba... ¡pero para nada!". Sus compañeros tampoco podían creerlo, de hecho muchos empiezan a aplaudir a Marieta por el "concursazo" que ha realizado en la isla de 'Supervivientes'. Tras su eliminación, los concursantes empiezan a hacer sus porras: "Va a ganar Pedro, ¡está venciendo a todos!".