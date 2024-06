Miriam Saavedra, cansada de Álvaro y Julen: "Sois dos machirulos con musculillos y sin neuronas"

Las bromas en el vecindario de 'Los vecinos de la casa de al lado' (el r eality exclusivo de mitele PLUS ) se están yendo de madre. Miriam Saavedra es la principal organizadora de estas, pero todo ha dejado de ser risas y el mal rollo se apodera de los participantes.

Miriam, que ha vivido una broma por parte de Julen que no le ha hecho nada de gracia (le ha tirado harina por el pelo), no soporta las risas entre Álvaro y Julen: "Me encanta ver a dos machirulos así, tan educados...".