Lucía Sánchez tiene claro qué es lo más difícil de la convivencia: "Si eres Miriam Saavedra explota todo"

"Le he estado dando muchas vueltas a la cabeza, por el hecho de que mi pareja esté fuera, verme cómo estoy con Pilar y todo...", explicaba a Julen de la Guerra en el sofá. "Le dije a mi novia que estuviera tranquila, que no iba a hacer nada aquí, que lo tuviera clarísimo... que cuando salga, lo que me tenga que decir o si se tiene que terminar, lo hacemos. Pero como hombre y persona, si no la tengo delante, no voy a ser capaz de hacer nada ni decirle nada. No voy a faltarle el respeto ni hacer nada que le pueda hacer daño", añadía.