Mayka y Bea acercan posturas tras sus relaciones con Alejandro Bernardos: "Me atacaste públicamente, me fallaste"

Mayka le ha comentado que nunca ha podido hacer algo que le haya sentado mal a Bea: "Creo que de mí no te ha podido sentar nada mal porque no te he hecho nada... Nunca me he metido en tu relación con Dani, ni en tus relaciones. Tú sí te has metido con mis relaciones, has opinado, me has atacado públicamente..."