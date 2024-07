Los colaboradores sobre la decisión de Julen: "Prefiero que me dejen con un vídeo que con un mensaje"

Lo que ha generado polémica no ha sido su conexión, sino que Julen Muñoz haya dejado a su pareja de fuera por las dudas que le generaba Pilar sobre su enamoramiento . "Yo no voy a empezar un capitulo si no he cerrado otro. Yo estoy conectando con esta chica (Pilar), pero, a pesar de todo, solo por el hecho de tener dudas ya me parece una falta de respeto”, explicaba el concursante en una de las galas.

“Es muy fácil meterse en la vida del resto y opinar si estar ahí. No sabéis lo que hay fuera y la confianza que tiene la persona de fuera. Yo sé que es una falta de respeto, pero en todo momento he sido yo y no he pasado los límites… ¡no los he pasado! Y si yo tengo que cortar esto lo corto por el cariño y por el pedazo de mujerón que es, no por el hecho de que y haya hecho nada malo. El que yo tenga dudas de si estoy enamorado, ella eso no se lo merece”, decía.