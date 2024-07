El mensaje de arrepentimiento de Álvaro Boix a Lucía Sánchez tras la fiesta en los 'pisitos': "Sigo pensando en que te tenía todo el rato en la cabeza"

Pero el mensaje no acaba aquí: "Sigo pensando en que te tenía todo el rato en la cabeza, que hice todo en base a un por qué, creo que lo sabes... no he querido en ningún momento desestabilizar nada y sigo sintiendo. No estoy dudando en lo que siento. Te quiero ver mañana y ya está. Que estés tranquila, que no va a pasar nada raro".