Gabriella culpa a Mayka de sus enfrentamientos: “Es culpa tuya, yo no estoy haciendo nada”

Gabriella tiene la sensación de que Mayka la culpa de que Álex haya cambiado su comportamiento en la casa y que no tiene ningún motivo para hacerlo. Todavía muy afectada, le ha intentado explicar a Julen Muñoz que ella va en son de paz, que no quiere entrar en ningún conflicto, pero que no sabe por qué Mayka se ha obsesionado con ella.

La que fuera tentadora del programa de Sandra Barneda, siente que los espectadores que estén viendo en Mitele Plus el directo de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ serán conscientes de que ella no está haciendo nada malo, que ella actúa sin ninguna intención y que no comienza ni quiere protagonizar ningún conflicto.

“¿Te he dicho algo yo a ti? ¿Qué te hace pensar que yo tengo la culpa de que Álex te haya dicho cosas a ti? ‘Desde que has venido tú, Álex conmigo no está igual’ y a mí, ¿Qué coño me cuentas? Si la gente está viendo que tienes un comportamiento que no es normal conmigo cuando no te estoy haciendo nada, no es culpa mía, cariño mío, es culpa tuya”, estas son algunas de las criticas que Gabriella ha lanzado contra su vecina de piso y que ha querido compartir con Julen.