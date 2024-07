El tonteo entre Suso y Marieta durante la gala de 'Los vecinos de la casa de al lado': "Yo te invito a mi casa si quieres"

Cristina Boscá ha preguntado a los colaboradores con quién convivirían si estuvieran en el caso de Julen Muñoz. Y es que el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' tiene en su poder decidir quien se va para un 'pisito' u otro. Una decisión a dedo trascendental tanto para el exclusivo reality de mitele PLUS como para el propio Julen Muñoz. Las opiniones eran dispares.

"Yo con Suso necesitaría una casa entera", apuntaba Marieta, provocando la risa de todos y dejando a Suso pasmado. La conversación cada vez subía más de temperatura. "Marieta, hacía mucho tiempo que una mujer no me decía algo así...", aseveraba el colaborador de Telecinco. Cristina Boscá le preguntaba a Suso si quiere echarse una siesta en el trastero con Marieta y este señalaba que en el trastero no sabe: "Pero en mi casa Marieta, si quieres...".