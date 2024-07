La fuerte discusión entre Álvaro Boix y Julen Muñoz sacando trapos sucios del pasado: "Yo sé lo que vi y escuché, ¡me pasaron todo!"

Las cinco señales de mitele PLUS: ¡no te pierdas nada de 'Los vecinos de la casa de al lado'!

Álvaro Boix saca todos los trapos sucios de su relación con Julen Muñoz: "Ahora me dices las cosas a la cara, antes no"

Álvaro Boix, muy claro ante Julen Muñoz: "A las espaldas me puede traicionar, juzgar, no creer... no me puedo fiar de ti"

La relación entre Álvaro Boix y Julen Muñoz es cada vez más tensa, los concursantes de 'Los vecinos de la casa de al lado' están más distanciados, se aguantan muy poco y encima, tras ser preguntados por la organización, tienen una tensa discusión delante de sus compañeros.

Durante la madrugada, todos los concursantes se encontraban juntos en el apartamento... salvo Julen Muñoz. Mietras debatían, en la pantalla apareció una pregunta que iba dirigida hacia Álvaro Boix: "¿Por qué no te fias de Julen si te lo ha dicho todo a la cara?". El concursante, totalmente indignado, contesta: "A la cara será ahora.... y porque estoy dentro".

Sus compañeros se queda helados al escuchar la contestación y Álvaro Boix explica su postura: "Para qué voy a estar confiando en una persona como JuLlen que a las espaldas me puede traicionar, juzgar, no me puede creer o o ve las cosas así. Para eso, me siento más cómodo hablando con mis otros compañeros como Álex, Guerra...".

"Soy muy reservado, y más con cosas que me importan, que eso suelo contarlo encima poco...", cofiesa Álvaro sobre algún secreto que le ha contado a Julen y que este ha desvelado. Entonces, en ese momento, entra Jule Muñoz al apartamento y todas las miradas se fija en él. Álvaro, para restar importancia, le dice en tono de broma: "Estamos hablado de ti, diciendo que eres un mal amigo, falso, perroflauta, mentiroso". Todos los compañeros se ríen, pero le dicen que no va tan mal ecamiado.

En ese momento Álvaro se pone serio y dice mirando a Julen: "Yo he dicho que no me puedo fiar de ti". Julen se queda a cuadros y le pregunta: "¿Por qué?". Un desconocimiento de su compañero que enciende a Álvaro: "Ahora me lo has dicho a la cara... pero esto ya lo hemos hablado tú y yo". Julen Muñoz responde nuevamente: "Yo contigo no voy a tener ningún problema, el único problema que he tenido ha sido a nivel reality y de concursante, como persona no va haber problema. Todo lo que he pensado, te lo he dicho".

Mientras Julen decía eso, Álvaro negaba con la cabeza y decía: "No tío. no. Es que no. Eres el mejor manipulando, te creas tu realidad virtual y convences a la gente...". Al decir esto, se hizo un silencio en el salón y Boix estalla: "Yo sé lo que vi, yo sé lo que escuché, me pasaron todo y tú también lo viste tú. ¡Así que ya está, tío!".