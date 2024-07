Julen Muñoz se sincera tras su expulsión: “Este reality me ha cambiado la vida”

Julen, en plató: “Entré en este reality con novia, con casa y con trabajo y he salido sin novia, sin casa y sin trabajo…”

Julen, de su paso por el concurso: “Algo que me representa y me va a representar toda mi vida es que todo lo que pienso lo digo”

Tras ser uno de los repescados, Julen Muñoz se convertía en el expulsado definitivo de ‘Los vecinos de la casa de al lado’, reality que puedes seguir las 24 horas en mitele PLUS, y se sinceraba en plató sobre su paso por el concurso.

“Los vecinos de la casa de al lado’ me ha cambiado la vida, la verdad, yo entré en este reality con novia, con casa y con trabajo y he salido sin novia, sin casa y sin trabajo…” bromeaba entre risas y visiblemente nervioso.

“Al final dar las gracias, porque me he dado a conocer en este mundo, que solo había salido una vez, dar las gracias a los colaboradores y a todo el equipo que hay detrás y que la gente no se da cuenta del trabajo…”, agradecía Julen.

“Algo que me representa y me va a representar toda mi vida, por muchos que me hayan tachado de falso, es que todo lo que pienso lo digo… mi problema son las formas y que no asumo mucho mis errores, pero lealtad y la realidad lo voy a decir. Hay unos voalores que tanto mi padre como mi madre me han enseñado que son: lo que piensas decirlo”, aseguraba el concursante.

¿Se arrepiente de algo de su paso por el reality?

La respuesta más contundente llegó sin duda cuando Cristina Boscá le preguntaba si se arrepiente de algo de su paso por ‘Los vecinos de la casa de al lado’: